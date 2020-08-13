Российские туристки пожаловались на турецкие отели

По данным издания, когда россиянки прибыли в Турцию, автобус из аэропорта проехал мимо забронированной ими гостиницы.

Девушкам объяснили, что свободных номеров нет и предложили другой отель поблизости с таким же количеством звезд.

Такой вариант не устроил туристок, и они добрались до своей гостиницы, где им сказали, что вынуждены их переселить в другое место.

«Политика сегодня» объяснила, что причиной этих проблем стал овербукинг и то, что турагенты и операторы работают в заштатной ситуации из-за COVID-19.