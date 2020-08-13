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    13 августа 2020, 20:18

    Российские туристки пожаловались на турецкие отели

    Артур Блянихов

    «Москва 24» рассказала о двух российских туристках, которым продали номера в турецком отеле, несмотря на то что реальный гостиничный фонд закончился.

    По данным издания, когда россиянки прибыли в Турцию, автобус из аэропорта проехал мимо забронированной ими гостиницы.

    Девушкам объяснили, что свободных номеров нет и предложили другой отель поблизости с таким же количеством звезд.

    Такой вариант не устроил туристок, и они добрались до своей гостиницы, где им сказали, что вынуждены их переселить в другое место.

    «Политика сегодня» объяснила, что причиной этих проблем стал овербукинг и то, что турагенты и операторы работают в заштатной ситуации из-за COVID-19.

    Новости SMI.FM