13 августа 2020, 20:18
Российские туристки пожаловались на турецкие отели
«Москва 24» рассказала о двух российских туристках, которым продали номера в турецком отеле, несмотря на то что реальный гостиничный фонд закончился.
По данным издания, когда россиянки прибыли в Турцию, автобус из аэропорта проехал мимо забронированной ими гостиницы.
Девушкам объяснили, что свободных номеров нет и предложили другой отель поблизости с таким же количеством звезд.
Такой вариант не устроил туристок, и они добрались до своей гостиницы, где им сказали, что вынуждены их переселить в другое место.
«Политика сегодня» объяснила, что причиной этих проблем стал овербукинг и то, что турагенты и операторы работают в заштатной ситуации из-за COVID-19.