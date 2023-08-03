Путешествия 03 августа 2023, 14:54 Российские студенты стали чаще проводить каникулы за границей Sebastien Jermer / Unsplash

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Количество российских студентов, отправившихся на каникулах за рубеж, увеличилось в три раза в сравнении с летом 2022 года. К такому выводу пришли специалисты Yota, проанализировав данные роуминга абонентов в возрасте от 17 до 24 лет.

Популярность выездного туризма выросла в целом по России — жители страны стали проводить отпуск за границей в 2,2 раза чаще. Однако доля путешествующих по другим странам студентов растет особенно активно. При этом юноши отправляются в зарубежные поездки в 1,3 раза чаще девушек.

Самым популярным туристическим направлением у российской молодежи этим летом стал Узбекистан. Также в первую пятерку вошли Индия, Турция, Китай и Абхазия.

Женская аудитория чаще, чем мужская, выбирала для отдыха Объединенные Арабские Эмираты. В списке предпочтений девушек ОАЭ оказались на четвертом месте, а у парней — лишь на восьмом.

Аналитики Yota также выяснили, что молодежь активно осваивает новые зарубежные туристические направления. Взрывной рост количества путешествий летом 2023 года показали Оман (+1475%), Бахрейн (+1274%) и Иран (+461%).