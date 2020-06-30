Российские самолеты не начнут летать в Турцию с 15 июля

Россиянам посоветовали не строить планы на путешествия в Турцию. Когда возобновится авиасообщение между двумя странами, пока неизвестно. Все будет зависеть от эпидемической ситуации в мире.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих опроверг данные о том, что самолеты по турецкому направлению снова начнут летать с 15 июля. Слова министра привел Telegram-канал «Пул № 3».

«Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идет», — подчеркнул Дитрих.

Министр добавил, что его ведомство в курсе предложения Анкары на этот счет и приняло его к сведению. Турецкие власти действительно озвучивали эту дату.

Открытие международного авиасообщения будет зависеть от эпидемической ситуации. Называть какие-то даты его возобновления преждевременно», — заключил глава Минтранса.

РФ полностью прекратила авиасообщение с другими старанами в конце марта на фоне пандемии коронавируса. Летать продолжили только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. Полеты в страны СНГ Россия может возобновить раньше, чем в другие государства.