Путешествия 10 марта 2023, 19:31 Российские отели с системой «все включено» обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь Отели с системой «все включено» с 30 июня обяжут предоставлять отечественный алкоголь РИА «Новости»

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Алкогольные напитки российского производства должны будут предоставлять в неограниченном количестве на обед и ужин в отечественных отелях, которые работают по схеме «все включено». Новый национальный стандарт утвердило профильное ведомство.

«Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на шведском столе на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания», — говорится в документе.

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Уточняется что пива должно быть представлено хотя бы в одном виде. Вина — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух, а также коктейли на его основе.

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При этом ассортимент блюд и напитков шведского стола не должен повторяться чаще, чем раз в неделю. Должно быть и промежуточное питание. В качестве перекуса отдыхающему предложат холодные и горячие закуски, а также кондитерские изделия.

Если гость имеет ограничения в питании, ему должны предоставить специальное меню — например, диетическое или вегетарианское.

Также в стандарте прописаны требования к номерам, развлекательным и спортивным мероприятиям, услугам для детей. Новые правила начнут работать с 30 июня.