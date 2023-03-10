10 марта 2023, 19:31
Российские отели с системой «все включено» обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь
Отели с системой «все включено» с 30 июня обяжут предоставлять отечественный алкоголь
Алкогольные напитки российского производства должны будут предоставлять в неограниченном количестве на обед и ужин в отечественных отелях, которые работают по схеме «все включено». Новый национальный стандарт утвердило профильное ведомство.
«Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на шведском столе на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания», — говорится в документе.
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Уточняется что пива должно быть представлено хотя бы в одном виде. Вина — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух, а также коктейли на его основе.
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При этом ассортимент блюд и напитков шведского стола не должен повторяться чаще, чем раз в неделю. Должно быть и промежуточное питание. В качестве перекуса отдыхающему предложат холодные и горячие закуски, а также кондитерские изделия.
Если гость имеет ограничения в питании, ему должны предоставить специальное меню — например, диетическое или вегетарианское.
Также в стандарте прописаны требования к номерам, развлекательным и спортивным мероприятиям, услугам для детей. Новые правила начнут работать с 30 июня.
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