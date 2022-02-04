Российские отельеры пожаловались на дорогой курортный сбор

Владельцы отелей заявили о проблемах из-за курортного сбора. По словам участников рынка, обслуживание сбора оказалось очень дорогим. На каждые 10–50 рублей приходится 200 рублей расходов по его администрированию.

Отельеры через общественную организацию «Опора России» обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, предложив обсудить эти сложности, написал «Коммерсант».

В аппарате Чернышенко изданию заявили, что регионы сами решают, продлевать или прекращать взимание сбора, а полученный ими опыт изучат впоследствии. Письмо направили в Ростуризм.

По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, многие отели на курортах вынуждены нанимать отдельного сотрудника для администрирования сбора, потому что основной персонал не всегда успевает заниматься этим оперативно.

В «Опоре России» отметили, что в отелях пытаются брать курортный сбор наличными, чтобы сократить расходы на эквайринг, но 80% предпочитают платить картами. Но главная проблема, по словам Прасова, в негативной реакции гостей на сбор.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что в майские праздники те, кто приедет в Сочи, столкнутся с пятикратным ростом курортного сбора. То есть за 10 дней поездки он составит 500 рублей. По словам эксперта, это наверняка тоже вызовет возмущение у отдыхающих, но не заставит отказываться от поездок.

В конце декабря прошлого года в Минтуризме Крыма заявили, что в регионе не планируют вводить курортный сбор, сообщал RT.