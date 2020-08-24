Российские курорты приняли несколько миллионов туристов и достигли уровня прошлого года

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в область туризма по всему миру. Границы стали открывать только с середины лета. Отечественные курортные города тоже стали принимать туристов не сразу.

После открытия гостиниц в России в турбизнесе стала ощущаться прежняя загрузка. Но для того, чтобы вернулся оборот, который получали в туристическом бизнесе до кризиса, должно пройти по меньшей мере полтора года, отмечают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что российский туризм начал показывать растущую динамику. Но все зависит от конкретного региона. Как отмечают эксперты, Краснодарский край и Крым уже начали зарабатывать как в прошлом сезоне в определенный период. Один только Крым с июля по середину августа принял 1,4 миллиона туристов. По востребованности не отстает и Сочи.

Барзыкин отметил, что даже если цены на российские курорты выросли, то в любом случае они все равно остались на уровне прошлого года.

Также считается, что российские туристы стали смелее покупать путевки из-за кешбэка за туры.

«Общий объем выделяемых средств находится на уровне 15 миллиардов рублей. Это больше, чем мы получали на федеральные программы. Как говорится, нет худа без добра», — отмечает Юрий Барзыкин.

Однако эксперты не спешат радоваться, даже при всех условиях, которые создали сейчас для возрождения отечественного туризма, выйти на прежний заработок можно будет только в следующем году.