Россиянку вместе с семьей выгнали из забронированного отеля в Турции

«Прихожу на ресепшен со своими ваучерами, со мной трое детей — двое своих, племянник и бабушка. Они говорят: „У вас нет номеров здесь, по какой причине, мы не знаем“. И прямо выталкивают меня на улицу, берут наши чемоданы, выводят», — поделилась Иванова.

Сотрудники турфирмы, чьими услугами воспользовалась россиянка, обвинили в произошедшем отель и предложили женщине более дешевый вариант поблизости. В самом же отеле заверили, что никто ничего не бронировал.

На следующий день Иванова узнала, что было продано больше номеров, чем было на самом деле, поэтому вышла такая накладка.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин допустил, что женщина может получить полную компенсацию.

«У них очень много прав в данной ситуации, тут может быть вплоть до возмещения полной стоимости поездки», — пояснил Горин.