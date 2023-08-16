Путешествия 16 августа 2023, 22:23 Россиянка заплатила 330 тысяч рублей за номер турецкого отеля, где ее искусали клопы Shot: россиянку искусали клопы в номере турецкого отеля за 330 тысяч рублей Pxhere

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Россиянка заплатила 330 тысяч рублей за номер в турецком пятизвездочном отеле, в котором кишили клопы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot-проверка.

Женщина купила путевку себе и пожилой матери в турецкий отель в Анталье. Они разместились в комфортабельном номере, но спустя время женщина покрылась красными зудящими пятнами. Она обратилась к врачу, который принялся лечить ее «от аллергии на красное». Однако сыпь не прошла.

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«И тут она заглянула под матрас, где гроздьями валялись трупики клопов. Но в отеле ее переселять отказались, а предложили лишь бонус в виде бесплатной дополнительной смены белья», — отметили в публикации.

Кроме того, отель предложил услуги своего врача — за 30 долларов за прием. Женщина в надежде на решение ситуации обратилась к представителю туристической компании, которая предоставила ей услуги. Но турагент обвинил россиянку в том, что якобы она сама привезла заразу в отель, и пригрозил вызвать полицию за слово «клоп» без «подтверждающих документов».

Результатом отдыха стали волдыри на ногах и предынфарктное состояние матери. Более того, сотрудники отеля попытались выселить недовольных женщин на улицу. В России врачи сразу установили, что никакой «аллергии на красное» у путешественницы нет. Сыпь оказалась типичными укусами постельного клеща. Теперь женщина собирается требовать компенсацию за «веселый» отдых.