Россиянка рассказала об уловках отельных гидов в Турции

Россиянка, живущая в Турции, притворилась туристкой, чтобы проверить, как работают гиды в отелях. О ее выводах рассказал «ФедералПресс».

Первое, что возмутило девушку, это опоздание гида. Кроме того, некоторые гиды пытаются забрать у туристов HES-коды — якобы для продления и активации. HES-код — это личный документ, без которого туриста могут не пустить в магазин или общественный транспорт.

«Забрать он их собирался для того, чтобы запуганные им туристы не посмели взять экскурсии где-то в другом месте», — написала девушка.

Кроме того, по ее словам, гид может попытаться забрать у туриста страховку, без которой нельзя выйти из отеля. Делается это с той же целью — чтобы туристы не покупали экскурсии у другого оператора.