Россиянка обрушилась с критикой на пансионат на Азовском море

Россиянка остановилась в пансионате в поселке Кучугуры на Азовском море и была возмущена состоянием номера. По словам женщины, больше в это место она не приедет никогда.

О своих впечатлениях от проживания в пансионате она рассказала в своем блоге в «Яндекс.Дзене».

Туристка объяснила, что оказались на Азовском море из-за того, что ее дочь участвовала в сборах по воздушной акробатике на пилоне. Они проходили как раз на территории этого пансионата. Стоимость проживания с питанием для двух человек обошлась ей в четыре тысячи рублей в сутки. Вместе с ними в номере жили подруга дочери с бабушкой.

«В одной комнате две односпальные кровати. Матрасы продавленные. Просто ужасное состояние. Во второй комнате раскладывающиеся диван, кровать и выход на балкон-террасу», — написала россиянка.

Она отметила, что телевизор и холодильник при этом были только в одной комнате. Но гораздо сильнее ее возмутило то, что по стенам номера бежала вода, а у раскладывающегося дивана попросту не было одной части. Когда путешественница пожаловалась в администрацию, их отказались переселить, сославшись на то, что все номера заняты. Неисправность пообещали устранить в течение дня.

Вскоре вода начала капать и в ванной комнате. С этой проблемой не смог справиться, по ее словам, даже главный инженер пансионата. Вишней на торте стали ржавые смесители и грязное постельное белье.

В итоге у женщины к вечеру начали сдавать нервы.

«Вода стоит. Становится только хуже. Бежать стало даже сильнее. Не выдержала, устроила в администрации скандал, потребовала деньги обратно», — посетовала она.

Только после этого их вместе с дочерью заселили в другой номер. Он, по ее словам, оказался не лучше. Путешественница добавила, что на сборах, безусловно, важны тренировки, но отдых тоже нужен для восстановления, но в таких условиях проживания это просто невозможно.