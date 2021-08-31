Россиянин рассказал, как отдохнуть в Турции не выходя из отеля

Россиянин поделился секретом, как отдохнуть в Турции не выходя из отеля. Главное правило — найти правильную гостиницу.

Россиянин Антон Соколов на своей странице в «Яндекс. Дзен» рассказал, что для него важна гостиница. Поэтому при отдыхе в Турции он выбирает их тщательно.

Он отметил, что принадлежит к такому типу, которым важной составляющей являются отели. В Стамбуле он выбрал гостиницу с панорамным видом на Босфорский залив. Это позволило ему насладиться прекрасным видом. Также ему понравилась гостеприимность сотрудников отеля, которые внимательно отнеслись к гостю.

Также в отеле было три открытых бассейна и один крытый, пышный парк вокруг с дорожками, цветами пальмами и ландшафтным дизайном. Блогер отметил, что его отдых ничем не отличался от отдыха с походом на пляж.

Ранее ради открытия границ и возобновления сообщения между Россией и Таиландом Роспотребнадзор и Минздрав Королевства договорились проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса.