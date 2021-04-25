Россиянин полетел отдыхать в Египет. Он рассказал, как добрался до курорта

Россия и Египет уже скоро полностью восстановят чартерные рейсы, но Олег Царев выбирал тур заранее и бронировал через туроператора. Он рассказал «360» о том, как добрался на курорт.

Вариантов полета было два: либо с пересадкой в Турции — и уже оттуда на курорты в Шарм-эш-Шейх или Хургаду, либо напрямую до Каира. Олег выбрал последний вариант и не прогадал, так как российские власти вскоре закрыли сообщение с Турцией.

Лететь до Каира можно было на самолетах «Аэрофлота» или «Египетских авиалиний». Выбрали рейс «Египетских авиалиний». Условия вылета были одинаковые: сдать ПЦР-тест на отсутствие коронавируса. Сделать тест нужно было за двое суток до посадки. Сертификат о вакцинации должен быть на английском.

Из Домодедово россиянин вылетел в Каир. Перед посадкой в самолет ПЦР-тест проверяли два раза — при оформлении посадочных талонов в аэропорту и при посадке на самолет.

«„Египетские авиалинии“ очень тщательно пытаются соблюдать все меры безопасности и осторожности при коронавирусной инфекции. Все стюарды и стюардессы находятся в масках, перчатках и медицинских халатах, постоянно напоминают, что вам тоже надо надеть маску. Конечно, не все люди, которые летели, самостоятельно пытались соблюдать данное правило», — рассказал Олег.

Каждому пассажиру выдавался подарочный набор — маска, перчатки и антисептик. Ни о каких расстояниях между сиденьями речи не было — самолет был забит полностью.

«Полет, в принципе, прошел нормально. Очень была интересная процедура по прилете в Каир. С двух проходов стюард и стюардесса проходили, и у них были какие-то два баллончика, и из них выходил какой-то газ с приятным воздухом, напомнило освежитель воздуха. Они прошлись по салону сразу после посадки, а после этого сняли халатики», — сказал россиянин.

При выходе из самолета уже в Каире местные власти проверяли тест на коронавирус. После этого всех прибывших сгруппировали по туроператорам и повели к автобусам.

«Автобус комфортабельный, поездка составила около 5,5 часа. В самом автобусе предосторожность к коронавирусу уже меньше. Сами сотрудники туроператора и водитель в масках и перчатках, но просьб и требований надеть маску в автобусе уже нет. Кто как хочет, так и сидит», — сообщил Олег.

Было четыре остановки. Одна — в кемпинге, и три — на блокпостах, где проверяют туроператора, кого везут, сколько людей. В каждом автобусе есть сопровождающий полицейский с автоматом.

«Мы выехали в 22:30, и в 04:30 мы уже были в отеле. Отель у нас пятизвездочный. Тур мы бронировали заранее, поэтому у нас он получился примерно 170 тысяч [рублей], туда входили билеты, отель (все включено). И вот этот платный трансфер — он получается около 9500 рублей», — рассказал он.

Меры безопасности в отеле соблюдаются очень хорошо. Все сотрудники в масках и перчатках. Все меры максимально соблюдаются, несмотря на то, что на улице +50 градусов. Людей очень мало — отель заселяется максимум на 43%.

«Конечно, я думаю, что к майским праздникам будет побольше народу. Но я так понимаю, что сейчас пока только два рейса, поэтому у них нет большой возможности набирать людей из России. Хотя в нашем отеле большинство все-таки русскоговорящие», — отметил он.

Олег обратил внимание, что даже рыбы начали спокойнее относиться к людям. Такой массы людей в воде уже нет, и рыбки плавают на расстоянии вытянутой руки.