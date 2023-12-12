Путешествия 12 декабря 2023, 02:10 Россиянин не смог объяснить, как прилетел в США без паспорта, визы и авиабилета Гражданин РФ прилетел в США из Копенгагена без паспорта, визы и билета Freepik

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Российский экономист-маркетолог прилетел в США без загранпаспорта, визы и авиабилета рейсом Копенгаген — Лос-Анджелес. Пассажир не смог объяснить американским властям, как он попал на борт самолета, об этом написало РИА «Новости».

Администрация аэропорта Лос-Анджелеса задержала 4 ноября Сергея Очигаву, чьего имени не удалось найти ни в одном списке пассажиров, прибывших международными рейсами. Мужчина не смог предъявить заграничный паспорт, визу на въезд в США. На допросе экономист заявил, что не помнит, как попал на борт самолета и как проходил проверки в датском аэропорту.

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«Очигава является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. В качестве экономиста он работал в России много времени назад. Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит», — написал спецагент ФБР в документе.

В багаже Очигавы обнаружили российское и израильское «удостоверение личности» и нашли частичную фотографию паспорта на смартфоне. Авиаперевозчик SAS подтвердил, что мужчина летел их рейсом из Копенгагена. Однако он не предъявил посадочного талона и сел на свободное место. Очигаве предъявили обвинение в безбилетном перелете и оставили под стражей до окончания разбирательств.

Летевший из Нью-Йорка в Ташкент самолет авиакомпании Uzbekistan Airways посадили в Санкт-Петербурге из-за дебошира. На земле полицейские сняли с рейса 32-летнего уроженца Узбекистана.