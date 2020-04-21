Россияне, застрявшие в ЮАР, опубликовали крик о помощи. Посольство не может им помочь

175 российских туристов, находящихся в Южно-Африканской Республике, уже три недели не могут вернуться на родину. Они отчаялись просить помощи от государства и записали совместное видео с криком о помощи. Посольство РФ в ЮАР отреагировало письмом, но заявило, что помочь с вывозным рейсом оно не может.

Люди не могут покинуть Йоханнесбург — рейсы, на которые они покупали билеты за свои деньги, отменяли ежедневно. «У меня сгорело три обратных билета, которые я покупал по мере того, как отменялся один рейс за другим», — поделился один из туристов Александр.

Другие рассказывают, что находятся в подвешенном состоянии уже три недели. «Я здесь уже давно живу в долг», — рассказала другая туристка. По ее словам, заявления на портале Госуслуг не приносят никакого результата, телефоны горячей линии не отвечают. «Мы постоянно заполняем какие-то анкеты, но ответа нет никакого. Ни один номер, который указывается в новостях, не работает», — рассказали россияне.

По их словам, сейчас за всех туристов, которые должны вернуться домой, отвечает Минкомсвязи, но они не могут добиться ответа от ведомства.

«Пока с нами работал МИД, была хоть моральная поддержка. Теперь за нас отвечает Минкомсвязи, и всех просто отшивают, консул ничем не может помочь, у него связаны руки. О нас просто забыли, нас нет в списках на платную эвакуацию, пожалуйста, помогите!», — написала в посте одна из туристок Елена Камынина.

«360» удалось получить комментарий посольства России в ЮАР. Ведомство заявило, что оказывает всяческую информационную поддержку и помогает с передвижениями по стране. Но поспособствовать с отправкой соотечественников на родину оно не в состоянии. «Сведениями о перспективах выполнения вывозного рейса на сегодняшний день не располагаем, поскольку МИД России не занимается его организацией. Вся необходимая информация о гражданах была своевременно и в полном объеме передана в Оперативный штаб. Надеемся, что вывозной рейс из ЮАР в скором времени состоится», — заявили в посольстве.

Одна из туристок отправилась в путешествие на круизном лайнере еще до пандемии. Она оказалась в ЮАР случайно — получила травму на корабле во время шторма и попала в больницу Йоханнесбурга. Теперь женщина, как и еще 175 туристов из России, не может покинуть страну.

Вывозные рейсы для соотечественников организованы из многих стран, однако, по словам туристов, застрявших в ЮАР, про рейс в Россию из Йоханнесбурга никто не заявлял. На сайте стопкоронавирус.рф также нет никакой информации о вывозных рейсах из ЮАР.