Россияне запланировали отдыхать за рубежом в нерабочие дни

Россияне решили воспользоваться нерабочими днями в ноябре, чтобы отправиться отдыхать за рубеж, а не сидеть дома. Число заявок на туры уже выросло на треть. Об этом представитель Национальной сети турагентств Игорь Блинов рассказал газете «Коммерсант».

Власти ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, чтобы остановить рост заболеваемости ковидом. Об ограничениях на отдых за рубежом речи не шло. Россиянам рекомендовали лишь воздержаться от поездок в другие регионы.

Число заявок на зарубежные туры между тем уже выросло на 30%. Рост обращений зафиксировали в Tez Tour и «Интуристе». Конвертируется ли спрос в реальные бронирования, пока говорить рано. По словам Блинова, следует дождаться конца недели.

Согласно данным Level.Travel, большая часть бронирований в октябре приходится на Турцию (49%) и Египет (24%). На туры по России в это время обычно приходится 5% бронирований. Глава Travelata.ru Станислав Сацук сообщил, что средняя стоимость тура в Турцию в этом месяце составила 80 тысяч рублей, а в Египет — 102 тысячи.

Накануне сообщалось, что на фоне объявления о дополнительных выходных россияне бросились искать авиабилеты. Спрос на даты вылета в конце октября вырос на 49%.