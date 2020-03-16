Россияне заинтересовались внутренними туристическими направлениями

За прошлую неделю российская доля в общем числе покупок билетов на самолет выросла с 80 до 88%. Такими данными поделился крупный портал по поиску авиабилетов.

Как пишет РИА «Новости», с девятого по 15 марта билеты по стране покупали чаще, чем в предыдущую неделю. Эксперты поисковика объясняют это последними ситуациями в мире. СМИ регулярно сообщали о росте доллара и закрытии границ, приостановке рейсов и объявлении карантина в Европейских странах.

При этом, лидером спроса является Иркутск (+49,6%), цена на билеты в который упала за прошлую неделю на 9,29%. За ним следуют южная часть России — Симферополь (+41,24%) и Сочи (+40,38%).

Соотечественники начали больше бронировать билеты в Калининград, Новосибирск, Казань, Уфу, Краснодар и Екатеринбург. На 10% увеличился прирост в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Отмечается, что средняя стоимость билетов почти не изменилась. На большинство маршрутов она осталась такой же, а если и увеличилась, то не более, чем на 2%.

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