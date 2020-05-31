Россияне забронировали большинство мест в пансионатах Крыма

Туристический сезон в России только начинается, но свободных номеров в пансионатах и мини-отелях практически не осталось. Путешественники забронировали уже около 70% мест в крымских домах отдыха.

«Основной поток туристов в Крыму традиционно ожидается в июле–августе, я имею в виду туристов из-за пределов полуострова. Сейчас бронирование на уровне 70% на эти месяцы», — рассказала ТАСС председатель региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова.

Она добавила, что владельцы отелей ожидают еще туристов из других стран. Сейчас иностранные путешественники ждут официальной даты открытия Крыма.

«Как только назовут дату, тогда спрос на отдых у нас возрастет», — отметила Стамбульникова.

По словам председателя АСМОК, цены на отдых в этом году не должны вырасти. Сейчас стоимость находится на уровне 2018–2019 годов. Стамбульникова также сообщила, что отели сейчас занимаются закупками средств защиты, чтобы соответствовать требованиям Роспотребнадзора.

«В номерах у нас будут гели антибактериальные, салфетки. Кроме того, в каждый номер мы закупаем сейчас кварцевые лампы, хотя этого и нет в требованиях Роспотребнадзора», — заключила она.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 15 июня жители полуострова смогут отдыхать в санаториях и отелях. Все объекты гостиничного и санаторно-курортного комплекса планируют открывать в три этапа.