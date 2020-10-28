Россияне за неделю потратили 870 млн рублей на туры с кешбэком

Российские туристы всего за неделю действия программы кешбэка купили туров на 870 миллионов рублей. При этом возможность приобрести путевку с возвратом денег будет работать еще полтора месяца.

«За первую неделю, когда до окончания продаж еще остается 1,5 месяца, было приобретено туров с кешбэком на 870 миллионов рублей. Средний чек поездки по стране составил 38 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба Ростуризма.

Продажи туров с кешбэком стартовали 15 октября и продлятся до 5 декабря. По данным ведомства, туроператоры и отели зафиксировали значительное увеличение числа бронирований. «Интурист» увидел рост общего количества бронирований на 60%. У TUI увеличение составило 39%, у туроператора «Дельфин» — 55%.

По итогам первой недели продаж самым длинным забронированным туром оказалось пребывание в Сочи — 39 ночей. Самая дешевая поездка стоила 810 рублей. За эту сумму купили две ночи в краснодарском отеле. Самый дорогой тур продали в Петербург, где за шесть ночей туристу пришлось выложить 457,8 тысячи рублей.

Наиболее популярными направлениями у путешественников стали Московская область, Краснодарский край, Крым и Ставрополье. Также часто покупают билеты в Карелию, Ленинградскую область и на Алтай.