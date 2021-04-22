Менее одной трети российских туристов, которые ранее купили туры в Турцию, перебронировали их на другие направления, в том числе по родине. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, ее слова привело ИА НСН.

Около 15% путешественников переориентировались на отдых в России. Еще 15-20% выбрали другие направления за границей. Среди них особой популярностью пользуется Куба.

«Остальные 65–70% предпочли перебронировать Турцию на другие даты в надежде, что с 1 июня запрет на полеты будет снят и можно будет воспользоваться этими поездками», — отметила Ломидзе.

По ее мнению, низкий процент перебронировки на майские на российское направление связан с ярко выраженным дефицитом комфортных мест размещения на отечественных курортах.

С 15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за вспышки коронавируса в этой республике, где каждый день заражаются по 50–60 тысяч человек. Все отечественные туристы, которые отдыхают в Турции по организованным турам, вернутся на родину до 1 мая. Сейчас в республике остаются около 50 тысяч таких путешественников. Одновременно с Турцией Россия ограничила авиасообщение с Танзанией.