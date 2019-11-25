Мутный Материк и Хохотуй стали самыми смешными селами России

Самым веселым названием среди населенных пунктов России обладает село в Коми — Мутный Материк. Ему немного уступили забайкальский Хохотуй и архангельская Морозилка.

Соответствующий конкурс провел сервис путешествий «Туту.ру». Его результаты опубликовало РИА «Новости». Самые веселые названия отбирали в течение двух с половиной месяцев. Участвовали 100 кандидатов — представителей 83 регионов России.

В конкурсе было несколько отборочных туров, в ходе которых и определились финалисты. Кандидаты получили свыше 307 тысяч голосов.

В финале свой голос за претендентов отдали 117 тысяч человек. Местные жители и представители администраций агитировали за свои села и деревни.

Мутный Материк в итоге заручился поддержкой более 28 тысяч человек, за Хохотуй проголосовали более 26 тысяч, за Морозилку — 11,8 тысячи.

Бухалово в Ярославской области получило 10,2 тысячи голосов, а белгородская Мухоудеровка — 9,2 тысячи. За Мошонки из Калужской области проголосовали 8,4 тысячи человек, саратовский Лох заслужил признание 8,3 тысячи россиян. В топ-10 также вошли Сахарная Головка (Севастополь, 6,8 тысячи), Свиногорье из Татарстана (5,0 тысячи) и сахалинское Палево (3,2 тысячи).

Администрация Мутного Материка получит от организаторов конкурса памятный кубок. В городе также установят памятный знак.