Россияне выбрали места для отдыха на 23 февраля

Россияне рассказали, куда поедут в путешествие на День защитника Отечества. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на OneTwoTrip.

Аналитики компании изучили данные бронирований авиабилетов на праздничные выходные — с 21 по 23 февраля.

Наибольшей популярностью пользуется Москва, в столицу поедут 21% туристов. Средняя стоимость билета туда-обратно обойдется в 8,3 тысячи рублей.

Сочи заинтересовал 13% путешественников, за перелет в оба конца придется отдать в среднем 13 тысяч рублей. В Санкт-Петербург на праздники поедут 9% соотечественников. Средняя стоимость билета — 6,5 тысячи рублей, отметила «Газета.ru».

Эксперты говорят о росте популярности трех городов за год в полтора раза.

Россияне также бронировали авиабилеты в Минеральные Воды, Симферополь, Калининград, Краснодар, Южно-Сахалинск, Екатеринбург. Интерес к Минеральным Водам в этом году вырос, туда полетят в 2,5 раза больше отдыхающих, чем год назад.