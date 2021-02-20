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    20 февраля 2021, 15:41

    Россияне выбрали места для отдыха на 23 февраля

    Алена Макаренко

    Россияне рассказали, куда поедут в путешествие на День защитника Отечества. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на OneTwoTrip.

    Россияне выбрали места для отдыха на 23 февраля

    Аналитики компании изучили данные бронирований авиабилетов на праздничные выходные — с 21 по 23 февраля.

    Наибольшей популярностью пользуется Москва, в столицу поедут 21% туристов. Средняя стоимость билета туда-обратно обойдется в 8,3 тысячи рублей.

    Сочи заинтересовал 13% путешественников, за перелет в оба конца придется отдать в среднем 13 тысяч рублей. В Санкт-Петербург на праздники поедут 9% соотечественников. Средняя стоимость билета — 6,5 тысячи рублей, отметила «Газета.ru».

    Эксперты говорят о росте популярности трех городов за год в полтора раза.

    Россияне также бронировали авиабилеты в Минеральные Воды, Симферополь, Калининград, Краснодар, Южно-Сахалинск, Екатеринбург. Интерес к Минеральным Водам в этом году вырос, туда полетят в 2,5 раза больше отдыхающих, чем год назад.