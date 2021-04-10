Россияне после анонсированной в СМИ приостановки полетов в Турцию из-за ковида вряд ли в первые дни же дни побегут отказываться от своих путевок. Об этом «360» сообщил представитель одного из интернет-сервисов по поиску и бронированию туров.

Как правило, когда закрывают границу, россияне не сразу стремятся сдавать свои билеты. По словам собеседника «360», когда власти объявляют о приостановке сообщения, людям нужно какое-то время, чтобы осознать это. Представитель интернет-сервиса отметил, что оценить объемы отказов от туров можно будет по прошествии нескольких дней, сейчас же такой статистикой они не располагают.

«Вчера объявили, а сегодня все резко упало — так не бывает. Для того чтобы понять всю статистику, должно пройти четыре-пять дней. Нужно смотреть, за какой-то период, условно, пять дней предыдущих, и пять дней после объявления. Вчера объявили, сегодня утром, я думаю, еще никто даже не осознал этого факта и еще не побежал никуда ничего сдавать», — рассказали в сервисе.

Согласно данным Travelata.ru, в марте Турция удерживала лидерство по продажам туров в России. На страну приходится 59% от всех продаж в прошлой месяце. При этом в феврале в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году продажи турецких туров подскочили на 106%. При этом растет востребованность российских направлений — доля продаж туров внутри страны в марте составила 31%, хотя еще в марте 2019 года она составляла лишь 7%.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на федеральные источники сообщили, что Россия может приостановить полеты в Турцию с 12 апреля. Власти обсуждают такие меры во избежание новой волны коронавируса.