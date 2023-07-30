Путешествия 30 июля 2023, 18:56 «Цветаева тут уже была». Власти Татарстана сомнительно позвали гостей в город, где поэтесса покончила с собой Власти Татарстана: призывов к суициду в рекламу про Цветаеву и Елабугу никто не вкладывал Елабуга / РИА «Новости»

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В аэропорту Шереметьево появился рекламный баннер с призывом посетить Елабугу. Слоган на плакате гласит «Шишкин и Цветаева тут уже были, а ты?» Многие вспомнили, что поэтесса провела в этом городе всего месяц и именно там покончила с собой. Власти Татарстана заявили, что не вкладывали в этот плакат подобных смыслов, сообщило издание «Подъем».

Упоминание на плакате художника Ивана Шишкина, который родился в Елабуге, ни у кого вопросов не вызвало. А вот отсылка к Марине Цветаевой, которая в 1941 году в этом городе покончила с собой, вместе с формулировкой слогана многим показалась странной. Некоторые даже заявили, что видят в этом призыв к суициду.

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В Госкомитете Татарстана по туризму заявили, что никаких призывов к суициду в рекламу никто не вкладывал. Посыл был совсем другой: что в Елабуге очень много достопримечательностей, в том числе и музей Цветаевой.

«Никакого призыва к суициду там нет. Каждый видит то, что хочет увидеть», — объяснила пресс-секретарь Госкомитета по туризму Елена Елизарова.

Там также отметили, что стоит думать в целом о творчестве поэтессы, а не только о ее последних днях жизни.

«Да, такая трагедия случилась, но это не умаляет ни достоинств Елабуги, ни ее собственных достоинств», — добавили в ведомстве.

Рекламу пока не меняли, заключила Елизарова.