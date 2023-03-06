Путешествия 06 марта 2023, 23:49 Россияне указали на препятствия, которые мешают им путешествовать

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Сервис бронирования Check in провел среди россиян опрос с целью выяснить, какие препятствия мешают им путешествовать. С результатами ознакомилась «Газета.Ru».

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«Невские новости" написали, что главным препятствием оказалась нехватка денег. В этом признались 62,9% опрошенных. Среди прочих причин, названных участниками опроса — это риски, связанные с поездками за рубеж. У 33,1% респондентов есть страх не успеть на самолет, остаться без жилья и не иметь возможности расплатиться банковской карточкой. Нашлись и такие (20,7%), у кого нет времени на путешествия или те (16,2%), кому мешает отсутствие удобных рейсов.