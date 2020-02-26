Россияне стали выбирать «беззвездные» отели

Россияне стали чаще бронировать жилье без звезд. Одновременно заметно упало число бронирований трехзвездочных гостиниц. В других категориях особых изменений за прошедший год не произошло.

«За последний год россияне стали чаще бронировать жилье без звезд: его популярность выросла на 6%. А трехзвездочные отели, наоборот, теперь выбирают реже: бронирований стало на 4% меньше», — подтвердили представители туристического онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Как заметили эксперты, по-прежнему наши соотечественники чаще всего выбирают отели категории «четыре звезды». На такие отели приходится каждое третье бронирование: 33,7% заказов. На втором месте по популярности расположились отели с тремя звездами, их заказывал каждый четвертый россиянин. На третьем месте оказались отели, которым уровень звездности вообще не присваивали. Это хостелы, апартаменты, гостевые дома. В таком жилье предпочел останавливаться каждый пятый путешественник.

Каждое десятое бронирование пришлось на дорогие отели о пяти звездах. Из выбрали 11,4% туристов. И всего 1%, то есть один из сотни путешественников, выбрал отель с одной звездой.