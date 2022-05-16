Россияне стали путешествовать на круизных лайнерах на 80% чаще

Россияне стали чаще отправляться в круизные путешествия по рекам. Бронирования на май и июнь выросли на 80% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили профильные операторы.

«Количество бронирований на май–июнь выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На лето в целом броней уже больше на 30–40%», — сказали «Известиям» в пресс-службе круизного оператора «Инфофлот».

Как заявили в «Мостурфлоте», во время майских праздников каюты оказались загружены на 100%. В 2021 году спрос на круизы тоже был высоким, но свободные каюты все же были. Сейчас россияне активно бронируют места на конец лета, осень и даже 2023 год.

Путешествия по рекам на лайнерах стали пользоваться больше популярностью из-за отсутствия возможности отправиться за рубеж. Сейчас жителям России приходится выбирать для отдыха варианты внутри страны. В мае крупнейшие иностранные круизные компании приостановили сотрудничество с российским рынком. Теперь россиянам доступно лишь небольшое число зарубежных круизов. Отправиться в поездку можно, например, по Турции или Греции.