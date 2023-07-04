Путешествия 04 июля 2023, 00:54 Россияне стали отказываться от отдыха в Турции из-за роста цен АТОР: продажи туров из России в Турцию упали на 40% Freepik

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Рост цен повлиял на снижение потока туристов из России в Турцию. Летом 2023 года он упал на 35-40% по сравнению с 2019 годом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«На текущий момент, проданный объем туров в Турцию на лето 2023 года на 36% меньше по сравнению с летом 2019 года», — сказано в публикации.

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В ассоциации проанализировали данные в сравнении с 2019 годом, так как тогда был зафиксирован пик посещения российскими туристами Турции. Если ранее за 10 ночей нужно было в районе 50 — 60 тысяч рублей на человека в туре, то сейчас чек вырос до 100 — 115 тысяч рублей. Вместе с этим туроператоры отметили рост спроса на дорогие отели.

До этого стало известно, что российский турпоток в Турцию в апреле 2023 года практически составил 380,7 тысячи визитов. Из всех туристов, посетивших Турцию в апреле, на россиян приходится 11,5%.

Ранее российская туристка пожаловалась на систему «все включено» в Турции. По ее словам, теперь в отелях нет бесплатного интернета, а персонал слишком навязчивый.