Россияне стали меньше покупать пляжных товаров

По данным аналитиков, на 58% снизилась популярность купальников, а цена на них упала на 22%. Парео в этом году покупали в четыре раза меньше, а вот кепки стали приобретать чаще — продажи выросли на 8%, средняя цена составила 458 рублей. Также зафиксировано падение спроса на солнцезащитную косметику на 33%.

«Упал объем турпотока. В июне, например, по сравнению с прошлым годом — примерно на 70%. Поэтому, естественно, сопутствующие товары пользовались меньшим спросом», — заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.