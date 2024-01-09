09 января 2024, 12:55
Россияне стали лидерами по турпоездкам в Казахстан в 2023 году
Минтуризм: россияне чаще остальных иностранцев посещали Казахстан в 2023 году
Туристы из России стали лидерами по поездкам в Казахстан в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта республики.
С января по сентябрь Казахстан посетили 834,9 тысячи путешественников из-за рубежа. Около 357 тысяч из них — россияне. За первые девять месяцев 2023 года количество въехавших в страну туристов выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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На втором месте после россиян оказались китайцы, на третьем — турки. В пятерку лидеров вошли путешественники из Соединенных Штатов. Оттуда в Казахстан приехали около 28 тысяч туристов, что на 50% больше, чем в 2022 году.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в столице выросло число туристов и бизнес-поездок. Высокий темп развития сферы путешествий обеспечила модернизация инфраструктуры, внимание к современным отраслевым тенденциям и внедрение новых программ.
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