Россияне стали ездить за границу для оформления банковских карт

Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал, что россияне стали часто ездить в страны ближнего зарубежья, чтобы оформить там банковские карты. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что сейчас появилась заметная тенденция на подобные поездки. В связи с этим выросла популярность путешествий в такие страны, как Узбекистан, Киргизия и так далее.

«Не хотел бы, чтобы это воспринималось как основная цель, это не так, но существует некий поток по этому направлению», — заключил Уманский.