Россияне стали чаще выбирать для отдыха Сахалин

Первые чартерные рейсы из Москвы на Сахалин намечены на 4 июля, они будут летать еженедельно по субботам. Это позволит снизить стоимость отдыха в регионе почти в два раза — до 45 тысяч рублей.

В пакетный тур, стоимость которого будет начинаться от этой суммы, может быть включен перелет, трансфер, однодневная экскурсия и завтраки, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Ее мнение привела газета «Известия».

Она также напомнила, что в правительстве выделили на субсидирование чартерных программ по стране 1,2 миллиарда рублей.

Сейчас Сахалин стали воспринимать как локацию для VIP-туризма, отметил гендиректор «TUI-Россия» Тарас Демура. По его мнению, чартерная программа поможет увеличить приток путешественников из среднего сегмента.

Обычно туристов не оставляют равнодушными интересная природа и богатая морепродуктами дальневосточная кухня.

Сахалин, как отмечается, завоевал популярность у российских путешественников с развитием соцсетей. Блогеры, побывавшие на острове, стали привлекать своих подписчиков после публикаций снимков местной природы.

Не оставляют регион без внимания и рыбаки. Некоторые из них приезжают за палаточным отдыхом и морской рыбалкой.

Авиакомпания «Россия» запустила конкурс среди регионов, городом одного из них назовут самолет. В голосовании участвует и Подмосковье. Конкурс проходит на сайте авиакомпании. За победу борются Волоколамск и Жуковский, представляющие Московскую область. Соперниками им стали Ковдор и Мончегорск Мурманской области.