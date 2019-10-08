Россияне стали чаще ездить к норвежским фьордам

Дипломат выразил надежду, что турпоток между странами возрастет, когда между Осло и Петербургом возобновится прямое авиасообщение. Он добавил, что введение бесплатных электронных виз дает хорошие возможности для туристического сектора, поскольку при упрощении визового режима планировать поездку гораздо легче.

«Сейчас туризм из России точно на подъеме. Мы ожидаем, что в этом году число россиян возрастет на 10%, если говорить о Норвегии в целом, хотя пока эта цифра составляет около 7%», — уточнил собеседник издания.