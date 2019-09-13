Россияне стали чаще бывать за рубежом
В первом полугодии 2019 года жители страны стали чаще бывать в других странах. По сравнению с прошлым годом количество выездов за границу подскочило на 5,6% (чуть больше одного миллиона). Об этом сообщил RT со ссылкой на данные пограничной службы России.
По данным РИА ФАН, за первое полугодие россияне совершили более 20 миллионов поездок за рубеж. Лидером по посещаемости стала Турция (2,7 миллиона вылетов). На второй позиции оказалась Абхазия (1,8 миллиона).
В топ-лист также попали Финляндия (1,7 миллиона), Казахстан (1,4 миллиона) и Поднебесная (1,2 миллиона).
Что касается наименее популярных направлений, то речь идет о таких странах, как Новая Зеландия, Бенин, Гренландия, Намибия и другие.