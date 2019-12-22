Россияне сократили свои путешествия

Россияне стали уезжать из дома на менее долгий срок. К такому выводу пришли специалисты, изучив продолжительность путешествий жителей России за последние пять лет.

Как выяснили аналитики сервиса Biletix, средняя продолжительность путешествий с 2015 по 2019 годы сократилась с 11 дней до восьми. При этом по России средняя длительность поездки уменьшилась вообще до семи дней. Если изучать отдельно заграничные путешествия, то их продолжительность сократилась с 13 до 11 дней, пишет РИА «Новости».

Кроме того, свои поездки россияне стали планировать заранее. В среднем, билеты покупают за 18 дней до вылета, пять лет назад — за 14 дней. За границу билеты покупают еще раньше — в среднем за 26 дней.

Однако многие россияне продолжают использовать для поездок не самолеты, а поезда, причем стоимость билетов может быть сопоставимой. Например, поездка из Москвы во Владивосток на Новый год на троих в купе будет стоить от 23 до 29 тысяч рублей.