Россияне смогут расплачиваться на Кубе картами «Мир»

Банкоматы Кубы начали принимать карты с российской платежной системой «Мир». Об этом сообщили на сайте АТОР.

Представители ассоциации отметили, что пока такие карты принимают только в банкоматах, где можно снять наличные песо.

«До конца 2022 года они будут приниматься во всех точках продаж», — рассказал советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона.

По его словам, сейчас банкоматы, которые распознают «Мир», можно найти в Гаване и в крупных туристических центрах, включая популярный курорт Варадеро. Он выразил надежду, что признание этой платежной системы увеличит поток путешественников из РФ в страну.

Эскалона отметил, что в прошлом году именно россияне были лидерами среди всех туристических прибытий на Кубу. По его словам, страну посетили почти 147 тысяч жителей РФ.

Ранее Минтруд сообщил, что на карту «Мир» теперь можно получать больше соцвыплат. Это заявление ведомства процитировал RT.