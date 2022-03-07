Россияне смогут путешествовать иностранными рейсами. Но цены меняются каждый день

Россияне смогут путешествовать, несмотря на ограничения рейсов российских авиакомпаний. Это компенсируют иностранные перевозчики, которые уже увеличили количество полетов в Россию, рассказал «360» руководитель компании — системного интегратора, авиаэксперт Евгений Горбов.

«Если российские компании сейчас ограничивают вылеты своих бортов за рубеж, опасаясь, что они будут заблокированы или отозваны, то иностранные компании наращивают полеты в Россию. Я посмотрел, насчитал около 20 компаний, которые увеличивают количество полетов к нам», — сообщил Горбов.

Авиакомпании зачастую устанавливают тарифы в долларах и евро. И поскольку курс постоянно меняется, это отражается на ценах на билеты, которые пропорционально растут. Раньше стоимость билетов менялась раз в неделю, теперь же она корректируется каждый день, отметил авиаэксперт.

«До Таиланда можно было долететь за 25–30 тысяч рублей. Конечно же, такого уже не будет. Сейчас ценовая политика там около 50–60 тысяч рублей. Безусловно, для россиян остаются привлекательными поездки в Турцию, потому что валюта Турции точно так же упала в стоимости за прошедший год», — рассказал Горбов.

Ранее в Египте застрял самолет «Уральских авиалиний» с 236 пассажирами на борту. Предположительно, борт задержали в Шарм-эш-Шейхе в ночь с 5 на 6 марта после обращения лизингодателя, туристов разместили в гостинице, писала «Газета.ru». После проверки документов авиавласти Египта разрешили вылет, утром 7 марта борт прибыл в Москву, передал RT.