Россияне смогут проверить туроператоров через открытую базу

Российские власти задумали ужесточить правила продажи туристических путевок. При реализации туров операторы должны будут использовать систему «Электронная путевка».

Поправки в закон для запуска системы «Электронная путевка» готовит Минэкономразвития. Как рассказали в пресс-службе ведомства газете «Известия», запуск ожидается после 2021 года.

«Онлайн-мониторинг позволит оперативно проверять информацию о законности продажи тура, а также контролировать деятельность участников туристического рынка. Кроме того, с помощью системы туристы смогут самостоятельно проверять достоверность информации о приобретенном продукте», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

В министерстве считают, что запуск системы позволит защитить права и интересы туристов и повысит прозрачность туррынка. Данные о турах будут вносить сами операторы, при этом им будут давать номер, который они должны будут сообщить клиенту.

Депутат Андрей Исаев положительно оценил идею создания открытой системы туристических путевок. Он отметил, что так клиенты смогут проверить, что «их не надувают». По словам Исаева, «Единая Россия» готова работать над законопроектом вместе с правительством.

Туроператоры на эту новость сказали, что подобные идеи высказываются давно, но готового продукта никто из них так и не видел.