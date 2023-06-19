Путешествия 19 июня 2023, 18:59 Россияне смогут получать шенгенские визы онлайн АТОР: визы стран Шенгенской зоны, Кипра, Болгарии и Румынии станут электронными Freepik

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Электронные визы сделают для стран Шенгенской зоны, а также Кипра, Болгарии и Румынии. Предстоящие изменения в получении въездных документов раскрыли на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Евросоюзе приняли решение, что цифровыми станут шенгенские визы, аналогичные нововведения ждут и визы для посещения Кипра, Болгарии и Румынии. Соответствующий переход займет около семи лет.

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«Предлагаемые инициативы упростят получение шенгенской визы с одной стороны, а с другой — усилят безопасность внутри Шенгенской зоны», — указали в ЕС.

Также электронными планируют сделать долгосрочные визы, которые заявители будут запрашивать для учебы, лечения или воссоединения семьи. Туристы будут подавать заявление онлайн и получать вместо бумажной вклейки в паспорт штрихкод.

Ранее замруководителя миграционно-визового отдела Continent Express Юлия Отвагина заявила, что число отказов в выдаче шенгенской визы среди россиян выросло почти на 20%. Самыми частыми причинами для этого названы некорректное использование предыдущих виз и недостаток средств на счетах.