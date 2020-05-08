Россияне смогут отправиться в путешествие уже летом

Эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавируса нормализуется к середине августа. Вскоре после этого откроются границы, и россияне смогут отправиться в путешествие.

С таким заявлением выступил руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов, сообщило агентство Ura.ru.

«Думаю, что эпидемиологическая обстановка улучшится к середине августа, после этого границы РФ откроют и люди могут начать путешествовать», — отметил специалист.

По словам собеседника агентства, благоприятное развитие эпидобстановки в стране зависит от граждан. В связи с этим соотечественники должны соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках. Если никто не будет нарушать требования, власти начнут постепенно снимать ограничительные меры. А значит, россияне вскоре смогут вернуться к привычному образу жизни.

В России выявлено 177 160 случаев коронавируса.