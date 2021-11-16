Россияне смогут отправиться на Кубу и в Мексику с 1 декабря

С 1 декабря Россия снимет ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на территорию Кубы, Мексики и Катара. Об этом сообщила газета РБК со ссылкой на оперштаб.

Помимо этого, возобновится авиасообщение с Бразилией, Аргентиной, Коста-Рикой, Бангладеш, Монголией.

Кроме того, авиакомпании получат возможность увеличить число полетов в Италию, Вьетнам, Казахстан, Киргизию и Азербайджан.

С 12 декабря возобновится железнодорожное сообщение России с Финляндией. Страну тысячи озер можно будет посетить через маршрут Петербург — Хельсинки. При этом санитарно-эпидемиологические требования останутся в силе.

В нашей стране цены на внутренние авиаперелеты снизились почти на 30%. На это повлияла пандемия и неспешное восстановление рынка. Но, как считает основатель «Купибилет» Сергей Пирожников, ситуация с падением цен имеет лишь временный характер.