Путешествия 16 июля 2023, 02:15 Россияне смогут летать прямыми рейсами на популярный китайский курорт Хайнань China Daily: аэропорт популярного курортного острова Хайнань пустит прямые рейсы в Москву РИА «Новости»

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Главный аэропорт популярного тропического курортного острова Хайнань в Китае запустит прямые рейсы в Москву. Россияне смогут без пересадок добираться в одно из лучших мест отдыха в Азии, сообщило издание China Daily.

Всего с начала года аэропорт, расположенный в городе Хайкоу, открыл 203 новых маршрута. В том числе, 10 международных. В планах — прямые рейсы в Москву, Джакарту, Сеул, Джидду.

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Другой аэропорт на острове — Санья Феникс — запустил рейсы в Гонконг и Сеул, с середины июля будет действовать прямой перелет в Джакарту. Третий аэропорт — Боао — открыл несколько новых рейсов по внутрикитайским направлениям.

Ранее сообщалось, что россияне стали намного чаще выбирать для путешествий Азию. В лидерах — Китай и Южная Корея, затем следуют Япония и Индонезия. Причем показатели предпочтения выросли по сравнению с прошлым годом в три раза.