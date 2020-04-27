Россияне смогут купить билеты на лето в другие страны

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, прогнозирует, что россияне еще год не смогут улететь за границу.

«Это ведь не трагедия. Не должны быть повышенные ожидания, что ограничения снимут 5 мая или 10 мая… Никто не знает, когда это можно будет сделать», — подчеркнула депутат.

«Уральские авиалинии» и «Победа» дают возможность улететь с 1 июня. Компания S7 открыла продажу билетов за границу с 15 июля. Turkish Airlines открыли продажу авиабилетов на международные направления, начиная с 1 мая.

Начало продаж билетов не означает возобновление международных полетов. Все авиаперевозчики ждут официального открытия границ, причем каждая страна сама решит, когда это сделать.