27 апреля 2020, 15:00
Россияне смогут купить билеты на лето в другие страны
Авиакомпании запустили продажи билетов на лето. Купить их в Барселону, Вену, Берлин, Лондон, Ларнаку, Анталью и другие популярные направления можно уже сейчас. Однако не факт, что по ним получится улететь. Об этом сообщила «Экспресс газета».
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, прогнозирует, что россияне еще год не смогут улететь за границу.
«Это ведь не трагедия. Не должны быть повышенные ожидания, что ограничения снимут 5 мая или 10 мая… Никто не знает, когда это можно будет сделать», — подчеркнула депутат.
«Уральские авиалинии» и «Победа» дают возможность улететь с 1 июня. Компания S7 открыла продажу билетов за границу с 15 июля. Turkish Airlines открыли продажу авиабилетов на международные направления, начиная с 1 мая.
Начало продаж билетов не означает возобновление международных полетов. Все авиаперевозчики ждут официального открытия границ, причем каждая страна сама решит, когда это сделать.