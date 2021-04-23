Спрос на отдых на Черном море на майские праздники оказался самым высоким, а также самым дешевым и одновременно наиболее дорогим. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, сообщило ИА НСН.

«Произошел всплеск спроса на внутрироссийские курорты», — заявила она.

Прирост туристов у разных операторов составляет от 20% до 50% по сравнению с 2019 годом.

Стоимость отдыха в сутки стартует с 2,5 тысячи рублей и доходит до 100 тысяч рублей, порой и до 300-400 тысяч.

«В целом, несмотря на пандемию коронавируса, майские праздники в этом году удались. Туроператоры фиксируют неплохой результат как в плане количества туристов, так и в объеме финансовых поступлений. Наши туристы выбрали черноморское побережье», — заметила исполнительный директор ассоциации.

Прирост прослеживается на организованный отдых, уточнила Ломидзе. В общем объеме показатели уступают допандемийному 2019 году. В то же время доля отечественного продукта у ведущих туроператоров увеличилась с 20% до 70-80%.

Однако доступных мест на курортах Черного моря уже почти не осталось. Поэтому россиянам предложили отдыхать в Дагестане.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович допустил, что Турция для россиян будет закрыта и после 1 июня. К этой дате эпидемическая ситуация не сильно изменится.