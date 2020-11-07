Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние поездки

Новый год не за горами, поэтому аналитики подсчитали, сколько россияне готовы потратить денег на праздничные поездки. Большинство, 19% респондентов, может выделить на путешествия от 50 до 60 тысяч рублей. Всего в опросе приняли участие 2,7 тысячи человек.

Еще 14,5% опрошенных готовы заплатить за новогоднее путешествие от 30 до 50 тысяч рублей. Столько же россиян могут потратить от 100 до 150 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на сервис OneTwoTrip сообщил RT.

«Есть запрос и усталость от непередвижения, поэтому, наверное, все-таки люди рассматривать это будут, <…> самое популярное, если мы говорим о больших городах, то в районе 50 тысяч», — рассказала вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

Тех, кто выбирают бюджетные поездки от 20 до 30 тысяч рублей, оказалось не так много — 12,4%. Всего 9,1% смогут уложиться в бюджет до 20 тысяч рублей. И 10,5% респондентов готовы отдать более 200 тысяч рублей.

Накануне стало известно, что авиабилеты на рейсы внутри страны сильно подешевели на период с 25 декабря по 10 января.