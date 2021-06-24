Россияне рассказали, сколько готовы потратить на детский отдых летом

Около трети россиян готовы выделить на детский отдых 10-30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру, написала «Газета.ru».

От 30 до 50 тысяч рублей заплатят 22% соотечественников. Еще 2% россиян потратят более 100 тысяч рублей.

Менее 10 тысяч готовы выделить из семейного бюджета на каникулы детей 3% опрошенных.

Социологи провели опрос в июне во всех регионах России. На вопросы ответили 1523 респондента, которые воспитывают детей в возрасте от пяти до 18 лет.

Ранее врач рассказал, что жителям средней полосы России, особенно северных районов, рекомендуется отдых на море. При этом такой климат подходит не всем людям по состоянию здоровья. В частности, лучше проконсультироваться с врачами тем, кто переболел заболеваниями легких.