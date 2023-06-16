Путешествия 16 июня 2023, 19:05 Россияне рассказали, сколько денег им нужно для идеального отпуска «Известия»: россияне оценили идеальный двухнедельный отпуск в 242 тыс. рублей на человека Freepik

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Большинство россиян идеальным отпуском назвали посещение новых городов. С небольшим отрывом за ними следуют любители пляжного отдыха. Газета «Известия» проанализировала исследование сервисов «Работа.ру» и «ЮMoney» о том, как наши соотечественники представляют себе отдых мечты и сколько денег им на него нужно.

В новые города хотели бы поехать 49% опрошенных, а отдохнуть на пляже — 42%. Около 30% респондентов хотят просто уехать из города, например, в лес.

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Среди других популярных вариантов — дачный отдых и круиз на корабле. Многие также хотели бы отправится в кругосветку, в горы и автопутешествие. А вот дорогие отели и гастрономические туры как главное условие идеального отпуска выбирали намного реже.

Россияне также рассказали, сколько денег им нужно, чтобы отпуск стал похож на мечту. В среднем большинству опрошенных нужно около 242 тысяч рублей на одного человека. При этом женщины называли чуть большую сумму, чем мужчины, но разницу нельзя назвать существенной: 250 тысяч рублей против 228 тысяч.

Ранее в сети появились сообщения о хамском поведении персонала турецких отелей по отношению к туристам из России. Турэксперт Мкртчян объяснил, откуда взялись эти слухи.