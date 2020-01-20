Россияне рассказали об отношении к землякам в заграничных поездках

Только 47,5% опрошенных российских туристов заявили, что готовы познакомиться и пообщаться со своими соотечественниками. Но сделают они это только при условии, что это не помешает им изучить культуру страны или завести знакомства с местными жителями.

При этом подавляющее большинство — 74,5% респондентов — подчеркнули, что предпочтут общение с иностранными гражданами российским туристам.

Несмотря на нежелание общаться, на помощь землякам российские туристы готовы прийти почти всегда. 79,6% заявили, что окажут любую посильную поддержку соотечественникам, если она им потребуется. 64,9% рассказали, что сами получили помощь от российских туристов, когда оказались в тяжелой ситуации.

При этом практически все участники опроса заявили, что во время поездок за границу встречали туристов из своей страны.