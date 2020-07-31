31 июля 2020, 17:11
Россияне рассказали о предпочитаемом виде отдыха после пандемии
Аналитики провели исследование и выяснили, какой вид отдыха предпочитают россияне после выхода из самоизоляции. Об этом сообщила «Лента.ру».
Около 39% респондентов предпочитают пляжный отдых. 22% опрошенных склоняются к поездкам в деревню или на дачу. Еще 12% россиян выбрали активный туризм, написал сайт «Политика сегодня».
Помимо этого, опрашиваемые заявляли, что им по душе отдых на диване или же оздоровительный.