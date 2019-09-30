Россияне рассказали о любимых занятиях в поезде. И знакомиться с попутчиками нравится далеко не всем

Россияне редко знакомятся с попутчиками во время поездки в поезде. Чаще всего пассажиры смотрят в окно, слушают музыку или спят. Об этом они рассказали в ходе опроса.

«Последние проведенные опросы в социальных сетях показали, что больше всего россияне любят наслаждаться меняющимися пейзажами за окном поезда. 33% голосов отданы респондентами в пользу данного варианта. По мнению пользователей, наша страна прекрасна в любое время года, поэтому наблюдение за ее красотами так популярно в дороге», — цитирует РИА «Новости» компанию USF.Travel, которая проводила опрос.

На втором месте среди излюбленных занятий россиян прослушивание музыки. Такой вариант выбрали 25% опрошенных. Еще 16% сказали, что спят в поездах. Примерно столько же, 15%, читают книги.

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Самыми непопулярными ответами стали знакомство с соседями и просмотр фильмов. Их выбрали по 4% участников опроса. Еще 3% занимаются всем перечисленным, а еще играют в карты и сидят в соцсетях.

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Эксперты также изучили, насколько отличаются ответы мужчин и женщин. Так выяснилось, что, например, среди любителей музыки больше мужчин, а женщины чаще смотрят в окно или читают. Представительницы слабого пола также более склонны знакомиться по пути. Интересно, что поспать в поезде любит одинаковое количество мужчин и женщин.

Опрос также показал, что предпочтения не меняются с возрастом. Людям старшего поколения только чуть более свойственно знакомиться с соседями по купе.

Опрос проводился в соцсетях с 10 сентября. В нем приняли участие более 350 респондентов старше 17 лет.