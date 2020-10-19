19 октября 2020, 18:19
Россияне рассказали, куда отправятся отдыхать, если границы закроют
Жители России в рамках опроса назвали регионы, в которые отправятся, если не будет возможности отдыхать в других странах, информирует ИА Nation News.
В эксперименте приняли участие 1000 человек. Большинство респондентов заявили, что поехали бы на Байкал или в Карелию. Такие места выбрали 28% добровольцев. Около 25% опрошенных признались, что хотели бы провести отдых на Черном море, в Крыму.
На третьем месте рейтинга оказались такие города-курорты, как Сочи и Геленджик. Меньше всего россияне пожелали отдыхать в Сибири, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Туда согласились отправиться 3% и 4% человек соответственно.