Россияне рассказали, куда отправятся отдыхать, если границы закроют

В эксперименте приняли участие 1000 человек. Большинство респондентов заявили, что поехали бы на Байкал или в Карелию. Такие места выбрали 28% добровольцев. Около 25% опрошенных признались, что хотели бы провести отдых на Черном море, в Крыму.

На третьем месте рейтинга оказались такие города-курорты, как Сочи и Геленджик. Меньше всего россияне пожелали отдыхать в Сибири, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Туда согласились отправиться 3% и 4% человек соответственно.